نتائج فحص 200 عينة من مخيمي الزرقاء والسخنة سلبية

الزرقاء– أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، ان نتائج فحوصات 200 عينة عشوائية التي تم اخذها من قاطني مخيمي الزرقاء والسخنة في محافظة الزرقاء جاءت سلبية.

وبين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان العينات تم اخذها يوم الخميس الماضي من خلال ثلاثة فرق تقصي وبائي، اذ تم فحص العينات بطريقة (بي سي ار) الذي يعتمد بالأساس على أخذ عينات من المسالك التنفسية العليا مثل البلعوم والأنف ويعطي نتائج دقيقة.

وقال رئيسا لجنتي خدمات مخيمي الزرقاء الدكتور عبد اللطيف الشربيني والسخنة محمود الخولي، ان فرق التقصي الوبائي كانت عملت على اخذ 200 عينة من سكان المخيمين ممن يتعاملون مع عدد كبير من المواطنين، كباعة الخضار والفواكه وباعة محلات الدجاج ومن كوادر عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا” .

بترا