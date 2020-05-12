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نتائج فحص 2500عينة عشوائية في الزرقاء سلبية

منذ ساعة واحدة
فحص كورونا -تعبيرية

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الزرقاء – أكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان ان نتائج فحوصات 2500عينة تم سحبها خلال الأسبوع الماضي عشوائيا من مواطني المحافظة كانت سلبية وخالية من فيروس ” كوفيد 19 ” .
وأوضح الدكتور الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان هناك ست فرق تقصي وبائي قامت بسحب 2500عينة من مواطنين في 52 تجمعا ومنطقة في المحافظة خلال الأسبوع الماضي للكشف عن كورونا ، حيث ان الفحوصات أظهرت أنها سلبية . وأشار إلى ان فرق التقصي الوبائي تقوم بشكل يومي بسحب ما يتراوح ما بين 250 إلى 350 عينة عشوائية لفحصها بطريقة ” البي سي ار ” التي تعتمد على أخذ العينات من المسالك التنفسية كالأنف والبلعوم ، بهدف الكشف عن فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “، مؤكدا ان المحافظة لم تسجل أية إصابة بالكورونا .

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