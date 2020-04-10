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نتائج فحص 300 عينة عشوائية سلبية في الرمثا

منذ 60 دقيقة
إحدى كوادر قسم عزل كورونا في مستشفى الملك المؤسس (تصوير محمد مغايضة)

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الرمثا- أظهرت نتائج فحوصات 300 عينة عشوائية تم أخذها من مواطنين في لواء الرمثا أنها سلبية /خالية من فيروس كورونا بحسب مدير صحة لواء الرمثا الدكتور رياض الشياب.
وقال الشياب ل “بترا” اليوم الجمعة إن فريق الاستقصاء الوبائي مستمر بعمله في لواء الرمثا لأخذ عينات أخرى للتأكد من خلو اللواء من فيروس كورونا، مبينا أن العينات تم فحصها بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
وأضاف، أن الحالات التي تم فحصها وظهرت نتيجتها سلبية لا يزال يطبق عليها الحجر المنزلي بالمدة الموصى بها والمعتمدة من قبل وزارة الصحة، داعيا المواطنين إلى الاستمرار بأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية وأتباع الإرشادات الصحية.

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