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نتائج فحوصات المخالطين للمصاب بـ” كورونا” في السلط سلبية

منذ 38 دقيقة
أنبوب اختبار فيروس كورونا - (أرشيفية)

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السلط – اكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب،ان نتائج فحوصات المخالطين للمصاب بفيروس كورونا في السلط سلبية.
وقال الدكتور العزب، انه وبعد ثبوت اصابة احد المواطنين من سكان مدينة السلط بفيروس كورونا وجاءت اصابته بمكان عمله بمحافظة الزرقاء، تم ارسال فرق التقصي الوبائي الى مكان سكنه وجمع العينات من جميع المخالطين له والبالغ عددهم 14 شخصا، مشيرا الى ان جميع نتائج العينات سلبية ولم تثبت اصابة اي مخالط للمصاب وسوف يتم اعادة الفحوصات لمزيد من التأكد بعد اسبوع من تاريخ اخذ العينات.
وأشار الى انه تم إخضاع جميع المخالطين للحجر المنزلي الاحتياطي لمدة 14 يوما، بعد ان تم توقيعهم على تعهد قانوني خطي حسب امر الدفاع. –(بترا)

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