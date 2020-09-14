نتائج فحوصات مجلس نقابة الصيادلة وموظفيها سلبية

عمان- قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان نتائج فحص الكورونا الذي أجري لأعضاء مجلس النقابة وموظفيها جاءت سلبية.

وتم الفحص عقب تسجيل اصابة بالفيروس لموظفة في النقابة، حيث تم تعطيل أعمال النقابة حتى بوم غد الثلاثاء، كإجراء احترازي.

واكد الكيلاني في بيان، اليوم الاثنين، ان مجلس نقابة الصيادلة اتخذ الإجراءات اللازمة حسب البروتوكول المتبع، حيث قامت بإحضار مختبر خاص لإجراء فحوصات للعاملين بالنقابة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتم اجراء نحو 40 فحصا.

واشار الى ان النقابة ستعود للعمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مع مراعاة اجراءات الوقاية، وفقا للبروتوكولات المعتمدة، لافتا الى انه تم تعقيم جميع مرافق النقابة، وسيتم الالتزام بالتعقيم بشكل يومي حفاظا على سلامة الجميع.

وشدد الكيلاني على اهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتي من شأنها منع انتشار الفيروس.

بترا