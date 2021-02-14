نتائج قائمة القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2021- رابط

عمان- الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 14 / 2 / 2021 قائمة الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الأردنية بداية الفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021 من خريجي الثانوية العامة الأردنية / الدورة التكميلية وذلك على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان الآتي: www.admhec.gov.jo

و يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في الشهادة الثانوية العامة، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بطلبات إلتحاق (11000) طالب وطالبة من خريجي الثانوية الأردنية الدورة التكميلية (2021)، إضافةً إلى (106) طالب وطالبة من حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية لعام (2020)، والذين سمح لهم قرار مجلس التعليم العالي بتقديم طلبات التحاق استثناءً نتيجةً لظروف جائحة الكورونا حيث لم يتمكنوا من إستكمال متطلبات معادلة شهاداتهم الأجنبية خلال الفصل الدراسي الأول الماضي، وقد بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (10028) طالبأً وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) (972) طالباً وطالبة.

ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء هؤلاء الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) صباح يوم غد الإثنين الموافق 15 / 2 / 2021 حيث سيتم ترشيحهم للقبول حسب معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية، إضافةً إلى الشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، كما سيتم عصر يوم غد الاثنين إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية.

كما سيتم وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فتح باب تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من الساعة الثالثة عصر يوم غد الاثنين الموافق 15 / 2 / 2021 وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 17 / 2 / 2021 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية لعام (2021) فقط، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية، وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات الأردنية كانت قد نسبت بقبول (22472) طالباً وطالبة في (441) تخصص في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021 في حين قرر مجلس التعليم العالي وبناءً على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبول (13362) طالباً وطالبة في (351) تخصص فقط حيث تم تجميد القبول في (90) تخصص تجاوزت أعداد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية لهذه التخصصات، كما تم تخفيض أعداد المقبولين في (306) بنسبة تراوحت بين (30-35)% نظراً لكونها تخصصات راكدة أو مشبعة.

كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ونظراً للحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، وحرصاً من الوزارة على سلامة كل من موظفيها ومتلقي الخدمة فإنها لن تستقبل أي مراجعين نهائياً بعد إعلان نتائج القبول الموحد، حيث سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 15 / 2 / 2021 إطلاق منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً، حيث يمكن لأي طالب الدخول عليها من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/