نتائج متقاربة لنتنياهو وغانتس في الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة- أظهرت استطلاعات للرأي نشرت بعد إقفال صناديق الاقتراع الثلاثاء في إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي الجنرال بيني غانتس حصلا على نتائج متقاربة جدا في الانتخابات العامة.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية أن كلا من حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه نتنياهو وتحالف “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس سيحصل على ما بين 31 و 34 مقعدا في البرلمان من أصل 120 مقعدًا.

ولا يبدو، بحسب هذه الاستطلاعات، أن الانتخابات ستسفر عن كتلة واضحة تتمتع بالغالبية.

وأفادت الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على ما بين 11 و13 مقعدا. بينما سيحصل وزير الدفاع السابق ورئيس حزب “إسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان على ما بين 8 و10 مقاعد.

وإذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي، لن يكون بنيامين نتنياهو أو منافسه بيني غانتس قادرين على أن يشكل أحدهما حكومة مع حلفائه من دون اللجوء الى ليبرمان.

وجاءت انتخابات الثلاثاء بعد خمسة أشهر فقط على انتخابات نيسان/أبريل. وأظهرت الأرقام الرسمية أن نسبة المشاركة كانت حتى الساعة الثامنة مساء بنسبة 63,7 في المئة، أي أعلى بشكل طفيف مما كانت عليه في الانتخابات الماضية.

وفاز حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو آنذاك ب35 مقعدا، فيما فاز تحالف غانتس ب35 مقعدا. وكُلّف نتانياهو تشكيل الحكومة، لكنه فشل في تشكيل ائتلاف.

ويدعو ليبرمان الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتانياهو وغانتس. (أ ف ب)