نتائج متميزة لـ”اقتصاد اليرموك” في امتحان الكفاءة الجامعية

عمان- الغد- حقق طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة اليرموك نتائج متميزه في امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الثاني والصيفي للعام الجامعي 2020/ 2021، في جميع تخصصات الكلية المختلفة، حيث اظهرت النتائج التي نشرتها هيئة الاعتماد أن جميع طلبة تخصصات الكلية المتقدمين وهي: المحاسبة والاقتصاد وادارة الاعمال والعلوم المالية والمصرفية والادارة العامة والتسويق واقتصاد المال والاعمال قد حققوا درجة الإتقان في المستوى الدقيق من امتحان الكفاءة الجامعية.

وأشاد عميد الكلية الدكتور ميشيل سويدان بالمستوى المتقدم لطلبة كلية الاقتصاد لما حققوه من نتائج متميزة في امتحان الكفاءة الجامعية، مثمنا الجهود المخلصة التي يقدمها اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من خلال متابعتهم للطلبة المتوقع تخرجهم وعقد المحاضرات واللقاءات الدورية معهم.

واضاف ان كلية الاقتصاد تسعى دوما الى التميز في جميع المجالات، موكداً على حرص الكلية على تنمية وتطوير قدرات طلبة الكلية التي من شأنها زيادة مستوى المعرفة العلمية لديهم لتتناسب مع حاجات سوق العمل.