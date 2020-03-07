نتائج متوقعة في انطلاق “تصنيفية” الشطرنج

مصطفى بالو

عمان– جاءت النتائج متوقعة، في انطلاق منافسات البطولة التصنيفية الأولى للشطرنج، وذلك من خلال الجولتين الأولى والثانية اللتين استمرتا حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت تواصل المنافسة في الجولة الثالثة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من البطولة المدرجة على لائحة الاتحاد الدولي للشطرنج، والتي يستفيد منها المشاركون الـ45 لاعبا ولاعبة في تحسين تصانيفهم الدولية.

الجولة الثانية

وشهدت الجولة الأولى، فوز فتحي ناصر على مراد بينو، موسى نعيم على محمود أبو ليلى، عمرو مجدلاوي على أسامة أبو حميدان، ماجد الزبن على إياد حسن، كمال نذير على عبدالمنعم حمود، عصام أبو ريشة على كريم أيوب، عمر سويدات على سعود جسار، عبدالكريم صالح على عمر التميمي، نادر بدران على رامز السكاف، سالم الغليلات على عمر الكايد، أحمد ماهر على أنس أبو حرب، صلاح الدين أبو مسعود على أحمد مسعد، معتز هليل على خالد قنديل، رمزي خليفة على أنس البزلميط، وإيمان صوان على رند القضاة، وبالتغيب تغلب محمد السيوف على زيد العدايلة، هيثم الكايد على صدام الصنابرة، ربى القضاة على كرم رستم، كريم الدغمي على حلا موسى، يحيى القواسمي على ماريا قلعاوي، اليامن الزياديين على نايا قلعاوي، ورد الزياديين على فادي رستم.

الجولة الثالثة

وشهدت الجولة الثالثة، فوز فتحي ناصر على عبدالكريم صالح، عمر سويدات على موسى نعيم، عمرو مجدلاوي على سالم الغليلات، ماجد الزبن على نادر بدران، عصام أبو ريشة على محمد السيوف، كمال نذير على صلاح الدين أبو مسعود، عبدالمنعم حمود على يحيى القواسمي، محمود أبو ليلى على اليامن الزياديين، أسامة ابو حميدان على عمر الكايد، إياد حسن على هيثم الكايد، أحمد ماهر على كريم الدغمي، عمر التميمي على ورد الزياديين، سعود جسار على معتز هليل، ربى القضاة على طارق الشهوان، أنس أبو حرب على رمزي خليفة، أحمد مسعد على كرم رستم، وفادي رستم على رند القضاة، وبالتغيب تغلب رامز السكافي على كريم أيوب، خالد قنديل على ماريا قلعاوي، وأنس البزلميط على نايا قلعاوي، فيما تعادل مراد بينو مع إيمان صوان.