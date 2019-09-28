نتائج مثيرة في بطولة “كابيتل بنك” الودّية للناشئين

عمان – الغد – تغلب فريق الوحدات على أكاديمية باريس بهدفين مقابل هدف واحد، فيما أثقل فريق عمان اف سي اسود شباك الجويدة بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، لحساب مباريات المجموعة الأولى ببطولة “كابيتل بنك” الودية للناشئين تحت سن 15 عام، والتي تُقام فعالياتها على ملاعب نادي عمان أف سي.

وفي المجموعة الثانية، تغلب الفيصلي على نظيره الجزيرة (3-2)، فيما سيطر التعادل الايجابي (2-2) على مباراة التعاون وعمان اف سي أبيض، لحساب المجموعة ذاتها، وسط حضور جماهيري غفير.

وتُستأنف اليوم السبت مباريات البطولة (الجولة الثانية)، حيث يبحث فريق الجويدة عن تعويض خسارته الأولى حينما يواجه الوحدات، الساعي بدوره إلى تعزيز رصيده النقطي، فيما يتطلع فريق عمان أف سي أسود إلى “مهرجان تهديفي” جديد عندما يواجه أكاديمية باريس، الباحثة عن التعويض.

وتأتي إقامة البطولة بهدف منح لاعبي فرق الفئات العمرية، المزيد من الفرص المباشرة للاحتكاك والمشاركة في فترة توقف المنافسات الرسمية للفئات العمرية.