نتائج مسابقة يوريكا الوطنية للتكنولوجيا 2021

عمان- أعلن القائمون على مسابقة يوريكا الوطنية للتكنولوجيا اليوم الخميس، نتائج المسابقة للعام 2021 والتي تضمنت أكثر من 50 مشروعاً تكنولوجياً هندسياً في مجالات الكهرباء، الإلكترونيات، انترنت الأشياء، والطاقة المتجددة من 50 مدرسة مشاركة ومن مختلف محافظات المملكة.

وتأهل للنهائيات التي تضمنت معرضاً للمشاريع، أقيم في جامعة الحسين التقنية، بحضور رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، ومؤسسة أكاديمية يوريكا للتعليم التكنولوجي المهندسة أفنان علي، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، 10 مشاركين.

وفاز بالمركز الأول الطالب ريان حمدان من مدارس الرضوان وحصل على جائزة بقيمة 200 دينار، وذلك عن مشروعه “ذا بتس فيللر”، وهو روبوت يقوم بتحسس الحفر في الطريق السريع وتعبئته لتجنب الحوادث. وفي المركز الثاني، جاء الطالب زيد صفدي من مدارس اليوبيل وحصل على جائزة قيمتها 150 ديناراً، عن مشروعه “برايفسي انفيجن تراكر”، وهو درج ذكي يعمل بمبدأ انترنت الأشياء بهدف المحافظة على الأشياء الثمينة.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة نوران حمد من مدارس الحصاد التربوي، بجائزة قيمتها 100 دينار، وذلك عن مشروعها “سيرفيفر بوتل”، وهو عبارة عن قنينة تعمل على تنقية المياه وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة. –بترا