نتائج مميزة للمواي تاي في بطولة آسيا

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للمواي تاي، تحقيقه نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة آسيا والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية “أبوظبي” وسط مشاركة أكثر من 300 لاعبا ولاعبة يمثلون 26 دولة.

وشهد يوم أمس تأهل لاعب المنتخب الوطني محمد اللاطيفة إلى النزال النهائي بعد فوزه بالدور نصف النهائي على اللاعب اللبناني بنتيجة 30-27، كما فاز اللاعب عمر الصعوب على لاعب منتخب فلسطين بالضربة الفنية القاضية وتأهل للنهائي إلى جانب اللاعب أسعد طوقان بعد انسحاب لاعب منتخب أوزبكستان في نزال الدور نصف النهائي.

وتأهل اللاعب قيس الجمل لدور ربع النهائي بعد فوزه على لاعب منتخب ماكاو، فيما بلغ اللاعب علي الغزاوي الدور نصف النهائي بانسحاب خصمه لاعب منتخب تركمانستان.

واكتفى اللاعب يامن الشوفي بالميدالية البرونزية بعد خسارته بالدور نصف النهائي أمام لاعب المنتخب الإماراتي.