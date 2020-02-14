نتائج مميز لأبطال الأردن في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينغ – فيديو وصور

أيمن وجيه الخطيب

عمان – احرز اليوم الجمعة أبطال الأردن لسباقات الكارتينغ نتائج مميزة في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينغ التي اختتمت منافساتها في سطنة عُمان وذلك من خلال إثارة قوية جسدتها الأرقام والمنافسة الواضحة بين المتسابقين في كافة الفئات المشاركة بالبطولة.

وحضر منافسات البطولة جون تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وشارك في تتويج أبطال الأردن المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز.

واستطاع المتسابق عبد الرحمن فريج احراز المركز الأول في فئة السينيولا وحل في المركز الثاني المتسابق أمير النجار وجاء في المتسابق فيصل ناشخو في المركز الثاني في فية الميني وحل المتسابق زيد الحاج حامد في المركز السادس وكان المتسابق سند الحموي قد انسحب من البطولة بعد ان نافس بقوة على المركز الثالث في هذه الفئة.

وضمت لائحة المتسابفين المشاركين في البطولة 46 سائقا وهم: من الأردن سند الحموي، فيصل نشخو، زياد حاج محمد ، أمير النجار، عبد الرحمن فريج، ومن سلطنة عُمان عبد الوهاب الحبسي، ادم عوان، فهد الرواحي، محمد الحبسي، وهيب الخروصي،عبد الله الرواحي، سليم عبد اللطيف ومن المغرب فهد المصباحي، إسماعيل المرنيسي، سليمان زنفاري، العلوي المهدي، يونس كربيد. ومن فلسطين، المتسابق شونال كونيمال. من السعودية، المتسابق عبد الله الدوسري.



ومن ليبيا، فراس خيري. ومن تونس أركان بن يوسف، مهيمن بن عمر، أيمن حاج ساسي، فارس حنايني.

ومن الإمارات محمد الشامسي. ومن الجزائر محمد يحياوي، سعيد رزيقي، سفيان صالحي، سهيل خطال، أمين لايبي.

ومن البحرين، راشد المعمري. ومن مصر زين الحمصاني، أحمد شريف السيسي، أحمد كشوا، فاروق جاد، مروان نديم . ومن الكويت، فهد الخالد. ومن لبنان كريستوفر الفغالي، كارل سعد، ماتياس نجيم، باتريك نجيم، ومن قطر حسين أحمد، حسن أحمد، وفيصل اليافعي، وعمر اسوت.

من جهة أخرى كان قد شارك الأردن في عمال المؤتمر الإقليمي 6 لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “المينا” الذي استضافته الجمعية العمانية للسيارات تمفيه مناقشة مواضيع تتعلق بتطوير الرياضة والروزنامة الدولية.