نتائج وأحداث مثيرة في “كرة” الثانية

مهند جويلس

عمان- أختتمت منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الثانية للمجموعتين الأولى والثانية، من خلال إقامة المباريات على خمسة ملاعب مختلفة خلال الأيام الماضية.

وفي افتتاح الجولة، اكتسح فريق أم القطين نظيره الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، وحضرت نتيجة التعادل في مواجهة سحم وجرش بدون أهداف على ملعب جرش، ولقاء الخالدية وشباب حوارة بهدف لمثله على ستاد الأمير محمد، فيما تجاوز فريق الطيبة منافسه شباب الحسين بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير هاشم في الرمثا، وتخطى فريق حرثا نظيره أدر بهدف يتيم على ملعب الطفيلة.

وشهدت مباراة حرثا وأدر توقف لسير المباراة لأقل من 10 دقائق، وتحديداً في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن شهدت المباراة رمي عبوات مياه من المدرجات تجاه أرض الملعب، ثم عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد توجيه البطاقة الحمراء لأحد أعضاء الجهاز الفني من فريق أدر.

وساد التعادل السلبي على نتيجة مباراة الحصن والهاشمية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد، فيما تجاوز صما نظيره الحمراء بهدف دون مقابل على ملعب الأمير هاشم، أما العالية فتغلب على نظيره البادية بهدفين دون رد على ملعب سحاب.

واعتلت فرق حرثا، شباب حوارة وسحم صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد أن حقق كل فريق التعادل والفوز في الجولتين الماضيتين، فيما يتواجد فريق الطيبة في المركز الرابع وبرصيده 3 نقاط، وخامساً جرش بنقطتين، ونقطة وحيدة لكلاً من الخالدية، شباب الحسين وأدر.

ولحساب المجموعة الثانية، فاحتلت ٥ فرق الصدارة بواقع ٤ نقاط، وهي: أم القطين، الحصن، الهاشمية، صما، العالية، فيما بقي رصيد الوحدة نقطة واحدة في المركز السادس، وأخيراً البادية والحمراء دون نقاط.

وتقام منافسات الجولة الثالثة عصر الخميس المقبل، إذ يلاقي فريق شباب حوارة نظيره أدر على ملعب الأمير هاشم، على أن تلعب يوم الجمعة ثلاث مباريات، فيستقبل شباب الحسين نظيره جرش على ملعبه، فيما يلاقي سحم فريق الطيبة على ملعب الأمير هاشم، على أن يواجه فريق الحصن نظيره أم القطين على ملعب جرش.

وتختتم يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثالثة بأربع مواجهات، حرثا والخالدية على ملعب الأمير هاشم، الحمراء يلاقي البادية على ملعب السرحان، العالية يواجه صما على ملعب الهلالية، وختاما مواجهة الوحدة والهاشمية على ملعب سحاب، علما بأن جميع المواجهات ستقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.