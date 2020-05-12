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نتائج 300 عينية في مستشفى البادية الشمالية سلبية

منذ ساعة واحدة
فحص كورونا -تعبيرية

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حسين الزيود
المفرق – أكد مصدر طبي أن مجمل العينات التي تم سحبها في مستشفى البادية الشمالية الحكومي للتقصي حول مرض كورونا، بلغت 400 عينة، فيما ظهرت نتائج 300 منها سلبية، مشيرا إلى أن النتائج تظهر تباعا.
وبين المصدر، أن المستشفى لديه فريق متخصص ويعمل على مدار الساعة بالتعاون مع فرق التقصي الوبائي التي تعمل في مناطق بلدية الباسلية بلواء البادية الشمالية الغربية، منوها أن المستشفى يعمل على سحب العينات وإجراء المسحات لأي مواطن يراجع المستشفى يشتكي من أعراض تتطلب الفحص ضد فيروس كورونا.
وكان لجان التقصي الوبائي أعلنت سابقا إصابة ممرض في مستشفى البادية الشمالية الحكومي كمخالط للمصاب في منطقة الخناصري ضمن بلدية الباسلية.

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