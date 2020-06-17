نتائج 40 % من عينات مخالطي مصابة دير علا سلبية

السلط- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، الدكتور وائل العزب، إن نتائج 40 بالمئة من عينات مخالطي مصابة دير علا والبالغة 2000 عينة جاءت سلبية.

واضاف الدكتور العزب إن نتائج باقي العينات سيعلن عنها مساء اليوم الاربعاء او صباح يوم غد الخميس.

وبين العزب لوكالة الأنباء الأردنية أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بالتوسع في أخذ العينات لمخالطي مصابة عين الباشا، حيث بلغت 610 عينات، لافتا إلى أن الفرق بدأت بحملة لأخذ عينات عشوائية من سكان مخيم البقعة والمناطق المجاورة له في لواء عين الباشا، بهدف التأكد من خلو تلك المناطق من أي إصابات.–(بترا)