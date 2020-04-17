نتائج 530 فحصاً لـ”كورونا” سلبية في مأدبا

مأدبا – قال مدير صحة مادبا الدكتور خليل الرواحنة، إنه تم إجراء 530 فحصاً منذ بداية أزمة كورونا لـ400 عينة عشوائية أخذت من جميع مناطق المحافظة، إضافة إلى 130 حالة كان يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكداً أن نتائج الفحوصات جميعها جاءت سلبية.

وأضاف الرواحنة لـ(بترا)، أنه تم صرف ما يزيد عن 3 آلاف وصفة طبية للمرضى في منازلهم بالتعاون مع الدفاع المدني، مشيراً إلى وجود أطباء يعملون مع كوادر مديرية الدفاع المدني لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأكد أن المديرية وكوادرها الطبية والتمريضية على جاهزية عالية للقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن وإيصال العلاجات للمرضى في منازلهم، داعياً المواطنين إلى التقيد بشروط السلامة العامة.–(بترا)