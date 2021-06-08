نتس يُجدد فوزه على باكس وصنز يتقدم أمام ناغتس بـ “NBA”

لوس انجليس – سجل كيفن دورانت 32 نقطة ومرر 6 كرات حاسمة ليقود بروكلين نتس إلى أكبر فوز في تاريخه في الأدوار الإقصائية “بلاي أوف” من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وذلك أمام ميلووكي باكس 125-86 الإثنين في ثاني مباريات الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، فيما فاز فينيكس صنز على دنفر ناغتس 122-105 في المباراة الأولى من نصف نهائي الغربية.

ووصل تقدم أصحاب الأرض إلى 49 نقطة في بعض الفترات، لينتهي اللقاء بفارق 39 نقطة أمام 15700 متفرج احتشدوا في ملعب “باركليز سنتر أرينا” وشاهدوا أكبر فوز لنتس في “بلاي أوف” منذ أن تغلب على غولدن ستايت ووريرز في الدوري المنتظم بفارق 41 نقطة بنتيجة 129-88 في شباط/فبراير 2020.

وتألق في صفوف الفائز كايري إرفينغ مع 22 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية، وجو هاريس وبروس براون جونيور مع 13 نقطة لكل منهما.

قال دورانت الذي سجل 30 نقطة وأكثر للمرة الرابعة في “بلاي أوف” “ما زال أمامنا طريق طويل”، مضيفاً “عندما نلعب بقوة معاً، تحصل الاشياء الجميلة”.

وافتقد نتس لجهود جيمس هاردن بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الدقيقة الاولى من المباراة الأولى الّتي فاز فيها على أرضه أمام باكس 115-107.

فينيكس صنز @Suns يستهل سلسلة نصف نهائي الغرب أمام دنفر ناغتس @nuggets بالفوز عليه 122 – 105 pic.twitter.com/1FC6ERS61m — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 8, 2021

ولاحقت لعنة الإصابات نجوم نتس فقلصت أدوار الثلاثي دورانت وإرفينغ وهاردن مع بعضهم البعض على أرض الملعب، حيث لم يخوضوا سوى 8 مباريات معاً في الدوري المنتظم.

ونجح نتس في الحد من النجاعة الهجومية لنجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي اكتفى بـ 18 نقطة، رغم تحقيقه لـ “تريبل دابل” مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، إلا أن انجازه لم يحل دون تأخر فريقه 2-صفر في الأدوار الإقصائية للموسم الثاني توالياً.

وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطة وزميله جرو هوليداي 13، فيما سجل بروك لوبيز وبرين فوربس 10 نقاط لكل منهما.

قال هوليداي “نعلم أننا أفضل من الطريقة التي نلعب بها ونشعر بذلك”، مضيفاً “ولكن عند هذه النقطة، لا يمكن أن تهبط عزيمتنا. علينا أن نحافظ على إيجابيتنا”. وافتقد باكس لعنصر النجاح في الرميات الثلاثية في مباراتيه الأولين حيث فشل لاعبوه في 43 رمية من أصل 57.

وفاز فينيكس صنز على دنفر ناغتس 122-105 في المباراة الأولى من سلسلة مواجهات الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية.

وأنهى نجم صنز كريس بول الذي بدا انه تعافى من كدمة في كتفه الأيمن اللقاء مع 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف أفضل هداف ميكال برديجز 23 نقطة وديفن بوكر 21 ودياندري أيتون 20 و10 متابعات.

قال بول “نملك فريقا حقيقياً، حيث كل لاعب يحصل على فرصته وفي النهاية نستمتع جميعاً. هذا هو أفضل شيء في الرواية”.

وخلق صنز الفارق في الربع الثالث، فبرغم انه تخلف عن التسجيل في بدايته ليتأخر 7-صفر، إلا أنه قلب الموازين لصالحه مسجلاً سجل 25 نقطة من دون أي رد لناغتس في 7 دقائق فقط، ليعود ويتقدم 88-97 قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية.

وتابع صنز نجاعته التهديفية في الربع الرابع والأخير ليسجل 10 نقاط في غضون دقيقتين، وقد بلغت نسبة نجاحه 54 في المئة.

وعند الخاسر سجل الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة إلى جانب 9 متابعات و3 تصديات برغم سجله السلبي عن الرميات حيث سجل 9 من أصل 23، فيما ساهم آرون غوردون بـ 18 نقطة وميكايل بورتر بـ 15. ويخوض الفريقان المواجهة الثانية في فينيكس الأربعاء.