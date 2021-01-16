نتفلكس تنتج فيلما وثائقيا عن “بيليه”

عمان-الغد--تعتزم منصة “نتفلكس” الرقمية إطلاق فيلم وثائقي عن حياة “الجوهرة السوداء” أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتس دو ناسيمينتو “بيليه”.

Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, minha história será contada em um documentário produzido pela @NetflixBrasil. Estou empolgado para assistir! #PeleNetflix pic.twitter.com/DgXYfXOAG7 — Pelé (@Pele) January 14, 2021

وأوضح بيليه، في رسالة نشرها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “قريبًا سأمتلك فرصة استعادة ذكرياتي، في 23 فبراير المقبل، سيُعرض تاريخي من خلال فيلم وثائقي من إنتاج “نتفلكس برازيل”.

ومن المقرر أن يتناول الفيلم الوثائقي، فترة 12 عامًا تحول خلالها “الجوهرة السوداء”، صاحب الـ80 عامًا، من كونه لاعبًا شابًا إلى بطل قومي، في فترة شهدت تغييرات جذرية واضطرابات في البلد اللاتيني.

كشفت منصة نتفلكس أن الفيلم يتناول حقبة راديكالية ومضطربة في تاريخ البرازيل. بالإضافة إلى عرض مقابلة غير مسبوقة مع بيليه، يتحدث خلالها عن حياته ونشأته ومسيرته كلاعب مع فريق سانتوس ومنتخب البرازيل.

ويتضمن الفيلم لقطات أرشيفية نادرة في مسيرة الجوهرة السوداء، إلى جانب لقاءات خاصة مع رفاق بيليه في مسيرة النجاح، وعلى رأسهم أساطير السيليساو، زاجالو وجيرزينيو وريفيلينو، للحديث عن حقبة معانقة المجد بين عام 1958 و1970.

ومن أجل خروج العمل بالجودة التي تليق بمكانة الأسطورة البرازيلي، يتولى بن نيكولاس، وديفيد تريهورن، مهمة إخراج العمل، وهما من أبرز صناع الأفلام الوثائقية عن عالم الرياضة، حيث سبق لهما تقديم فيلم «Tudo ou Nada: Brazilian Team»، الذي تناول كواليس مغامرة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2018، وفيلم «كيني» الذي تناول حياة أيقونة أسكتلندا كيني دالجليش، أحد أبرز أساطير نادي ليفربول.

ويتولى كيفين ماكدونالد، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي 1999، عن فيلم «يوم في سبتمبر»، الذي تناول أحداث عملية ميونخ 1972، التي وقعت بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية في المدينة الألمانية، وشهدت مقتل 5 رياضيين من الكيان الصهيوني، دور المنتج المنفذ.

ويعد بيليه، أحد أفضل داعب كرة القدم على مدار التاريخ، وقاد الأصفر الكناري لاحتكار بطولة كأس العالم 3 مرات، خلال أعوام 1958، 1962 و1970، وهي الفترة التي يتناولها الفيلم التسجيلي البالغ مدته حوالي ساعتين إلا عشرة دقائق، وتم توثيق مسيرته في العديد من الأعمال الفنية، أهمها فيلم «بيليه.. ولادة الأسطورة».