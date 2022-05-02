نتفليكس تتخلى عن مسلسل ميغان ماركل

أعلنت شركة نتفليكس للبث الرقمي أنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي “بيرل” الذي تنتجه ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.

وقالت الشركة في بيان، إن “نتفليكس قررت التوقف عن تطوير الكثير من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميجان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها”.

بدورها، أعلنت شركة “أرشيويل برودكشنز” التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري، العام الماضي أن ميغان ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل “بيرل” الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ. (وكالات)

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