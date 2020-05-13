“نتفليكس” تحول رواية جديدة للإيطالية إيلينا فيرانتي إلى مسلسل

نيويورك-أعلنت “نتفليكس” الثلاثاء أنها ستحول الرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي “ذي لاينغ لايف أوف أدالتس” (الحياة الكاذبة للبالغين) أو THE LYING LIFE OF ADULTS، إلى مسلسل تلفزيوني.

وعلى الرغم أن الرواية لن تترجم إلى الإنكليزية قبل أيلول/سبتمبر، قالت شركة البث التدفقي في بيان “نتفليكس وفاندانغو تتعاونان لتطوير سلسلة مبنية على أحدث رواية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي”.

وسيتم إنتاج المسلسل المبني على الرواية بالتعاون مع شركة الإنتاج الإيطالية فاندانغو التي عمل مؤسسها دومينيكو بروكاتشي على التكييف التلفزيوني لسلسلة +ماي بريلينت فرند+ (صديقي اللامع) لفيرانتي”.

ويروي كتاب “ذي لاينغ لايف أوف أدالتس” (لا فيتا بوجاردا ديلي ادولتي) قصة حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينات، في مدينة نابولي.

وأوضح بيان “نتفليكس” أن المسلسل سيصوّر في إيطاليا وباللغة الإيطالية، وهي لغة الرواية الأصلية.

وصدرت رواية “ذي لاينغ لايف أوف أدالتس” في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالإيطالية، وسينشر بـ 25 لغة في أيلول/سبتمبر وفقا للبيان.

ورغم النجاح الهائل الذي حققته سلسلة “ماي بريلينت فرند” التي نشرت بين عامي 2011 و2014 في إيطاليا، فإن فيرانتي لم تعلن عن هويتها الحقيقية وتواصل استخدام اسم مستعار.(ا ف ب)