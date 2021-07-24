(نتفليكس) تضاعف أرباحها ومشتركيها

سان فرانسيسكو– كشفت شركة (نتفليكس) اليوم الأربعاء عن نتائجها المالية التي أظهرت تضاعف أرباحها واستمرار ازدياد عدد المشتركين فيها بعد مرور عام، رغم عدم تحقيق أي نجاح ضخم في الأشهر الأخيرة.

وحققت المنصة الرقمية للمحتوى الترفيهي في الفترة بين يناير/كانون ثان ويونيو/حزيران من العام الجاري 3.060 مليون دولار، أي تقريبا ضعف الـ1.429 مليون التي كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من 2020.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام المالي، بلغت عائدات الشركة 14.505 مليون دولار، مقارنة بـ11.916 مليون دولار في يونيو/حزيران من العام الماضي، كما ارتفع سعر السهم إلى 6.90 دولار مقابل 3.25 دولار قبل نحو عام.

ومن حيث أعداد المشتركين، تمتلك (نتفليكس) حاليا 209 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، بزيادة 8.4% مقارنة بالعام الماضي.

وتعمل الشركة على اجتذاب 3.5 مليون مشترك جدد، بحيث يرتفع إجمالي عدد عملاءها إلى 212.5 مليون شخصا. (إفي)