“نتفليكس” تطلق متجرا إلكترونيا للمنتجات المشتقة من أعمالها

سان فرانسيسكو- أطلقت “نتفليكس” الخميس أول متجر إلكتروني لبيع المنتجات المشتقة المرتبطة بمسلسلات المنصة العملاقة للبث التدفقي.وتتضمن الرفوف الافتراضية قمصان “تي شيرت” وسترات عليها علامة مسلسلي الرسوم المتحركة “ياسوكي” و”إيدن”.

كما سيعرض المتجر الافتراضي قريبا ملابس وقطع تزيين مستوحاة من شخصية “لوبين”، مصممة بالتعاون مع متحف اللوفر، وفق بيان للمجموعة الأميركية.

وبعد خمسة أشهر على إطلاق العمل الذي استحال أحد أبرز نجاحات “نتفليكس” في 2021، يعود “لوبين” الجمعة إلى الشاشات في موسم جديد ينتظره محبو المسلسل.

كما ستتيح “نتفليكس” منتجات “بإصدارات محدودة وحصرية مختارة بعناية، بصورة منتظمة”، وفق نائب رئيس المجموعة جوش سايمن.

وأوضح سايمن أن عمليات البيع ستمتد إلى بلدان أخرى غير الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة. (أ ف ب)