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“نتفليكس” تُجهز فيلما عن مونديال 1999 للسيدات

منذ 24 ثانية

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لوس آنجليس (الولايات المتحدة) – تعد منصة (نتفليكس) الترفيهية فيلما عن مونديال كرة القدم للسيدات لعام 1999 الذي فاز به المنتخب الأميركي.

وأعلنت المنصة الرقمية، أنها استحوذت على حقوق كتاب “فتيات الصيف: منتخب كرة القدم الأميركي للسيدات وكيف غير العالم” من كاتبه جيري لونجمان.

وأقيمت البطولة في الولايات المتحدة، حيث فاز المنتخب المضيف بالنهائي على حساب الصين بركلات الترجيح.

وتعد الولايات المتحدة من كبرى المنتخبات في كرة القدم للسيدات، حيث تعد أكثر دولة فازت بالمونديال برصيد أربع بطولات، وكان آخر مرة توج بها المنتخب الأمريكي للسيدات بكأس العالم العام الماضي حين فاز على هولندا. (إفي)

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