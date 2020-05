“نتفليكس” تُجهز فيلما عن مونديال 1999 للسيدات

لوس آنجليس (الولايات المتحدة) – تعد منصة (نتفليكس) الترفيهية فيلما عن مونديال كرة القدم للسيدات لعام 1999 الذي فاز به المنتخب الأميركي.

وأعلنت المنصة الرقمية، أنها استحوذت على حقوق كتاب “فتيات الصيف: منتخب كرة القدم الأميركي للسيدات وكيف غير العالم” من كاتبه جيري لونجمان.

What's the 1999 World Cup winning US Women's Soccer Team up to now?

We checked in with @JulieFoudy, @MiaHamm, @MichelleAkers10, @joyfawcett14, @KristineLilly, @BriScurry, Carla Overbeck, and @brandichastain to find out! pic.twitter.com/FFYPkXjHo5

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 12, 2020