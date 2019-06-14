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“نتفليكس” عن مسلسل “جِن”: موجة تنمر ضد الممثلين وطاقم العمل ولن نتهاون ضدها

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أصدرت شبكة “نتفليكس” الأميركية، بياناً حول موجة الغضب الذي أثارها مسلسل “جِن” الأردني من إنتاجها لما تضمنه من مشاهد وعبارات وصفت بـ”الإباحية”.

وقالت الشبكة على “تويتر”: “تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل”.

وأضافت: “موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة”.

وتابعت: “إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات على المحتوى فيمكن التواصل مع قنواتنا بشكل مباشر”.

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