“نتفليكس” عن مسلسل “جِن”: موجة تنمر ضد الممثلين وطاقم العمل ولن نتهاون ضدها

عمان- الغد- أصدرت شبكة “نتفليكس” الأميركية، بياناً حول موجة الغضب الذي أثارها مسلسل “جِن” الأردني من إنتاجها لما تضمنه من مشاهد وعبارات وصفت بـ”الإباحية”.

وقالت الشبكة على “تويتر”: “تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل”.

وأضافت: “موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة”.

تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل. موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة. — Netflix MENA (@NetflixMENA) June 14, 2019

وتابعت: “إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات على المحتوى فيمكن التواصل مع قنواتنا بشكل مباشر”.