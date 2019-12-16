العرب والعالمدولي

نتنياهو: البرازيل تعهدت بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في 2020

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -(أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -(أرشيفية)

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القدس المحتلة – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن نجل رئيس البرازيل أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.

وكان رئيس البرازيل جايير بولسونارو أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لكن مسؤولين كبارا نفوا ذلك لاحقا خوفا من الإضرار بعلاقات البرازيل التجارية مع الدول العربية. غير أن البرازيل فتحت مقرا لبعثتها التجارية في القدس هذا العام.

وقال عضو البرلمان إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، لأعضاء البعثة التجارية إن والده أكد له قبل سفره ”الالتزام بنقل السفارة إلى القدس“. ولم يذكر نجل الرئيس موعدا لذلك.

لكن نتنياهو أصدر بيانا في وقت لاحق ذكر فيه أنه التقى مع نجل الرئيس البرازيلي الذي أبلغه ”بالالتزام بنقل سفارة البرازيل إلى القدس خلال عام 2020“.

وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجماع دولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ثم نقل السفارة الأمريكية إليها في مايو أيار 2018.

وترى معظم القوى العالمية أن وضع القدس يجب أن يتحدد في إطار عملية سلام مع الفلسطينيين.-(رويترز)

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