نتنياهو: القرار الأميركي حول المستوطنات تصحيح للخطأ التاريخي

رحب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتغيير موقف الولايات المتحدة بشأن الاستيطان الإسرائيلي، واصفا إياه بـ “تصحيح للخطأ التاريخي”.

وقال نتنياهو في كلمة له، تعليقا على قرار الولايات المتحدة التي أعلنت عن “شرعية” المستوطنات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن “الولايات المتحدة تبنت اليوم سياسة مهمة تصحح المسار التاريخي الخاطئ”.

واعتبر نتنياهو أن قرار واشنطن “يعكس الحقيقة التاريخية التي تتمثل في أن اليهود ليسوا مستعمرين غرباء في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)”.

وأضاف أن “إسرائيل تبقى مستعدة لمفاوضات سلام مع الفلسطينيين حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي بهدف تحقيق سلام ثابت، لكنها ستواصل رفض جميع الحجج بشأن عدم شرعية المستوطنات”.- rt