نتنياهو حول اتفاق السلام: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السلام لمدة طويلة

عمان – شهد البيت الأبيض الثلاثاء مراسم توقيع معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أميركية.

وبحسب ما نقلت وكالات أنباء، سبق توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، كما التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال ترامب، “توصلنا إلى اتفاق سلام خلال شهر”، مضيفا، إن “الدول الثلاث ستتبادل السفراء وستتعاون فيما بينها كدول صديقة”.

بدوره، قال نتنياهو إن “هذا اليوم تاريخي وسيجلب السلام لمدة طويلة”، مشيرا الى أن “إسرائيل لم تعد في عزلة وتندمج مع محيطها أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف، “ما يحدث اليوم يجب أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد”.

من جهته، قال بن زايد “نمد اليوم يد السلام ونستقبل يد السلام”، مشيرا الى أن “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط وسيمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر”.

بدوره قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إن “الإعلان الذي يدعم السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية في الطريق إلى سلام دائم”. -(بترا)