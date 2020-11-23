نتنياهو زار السعودية سرا الأحد والتقى بن سلمان وبومبيو

القدس المحتلة- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) وإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا أمس الأحد، والتقى بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو.

ونشر آفي شارف من صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بيانات لتتبع الطيران تظهر أن طائرة مخصصة لرجال الأعمال قامت برحلة قصيرة من تل أبيب إلى نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر حيث كان من المقرر عقد اجتماع بين بن سلمان وبومبيو أمس الأحد.

ويحاول بومبيو إقناع السعودية بأن تحذو حذو جارتيها الإمارات والبحرين في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل وهو تقارب تأسس بشكل كبير من منطلق القلق المشترك بشأن إيران.

وترفض الرياض حتى الآن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلة إنه يتعين تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية أولا. لكن السعوديين سمحوا في الآونة الأخيرة للطائرات الإسرائيية بالتحليق فوق أراضيهم في طريقها إلى وجهات خليجية وإلى آسيا.-(رويترز)