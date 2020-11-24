نتنياهو: سأزور “المنامة” قريبا

القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيزور البحرين قريبا، استجابة لدعوة رسمية.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في “تويتر”، الثلاثاء “تحدثت مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وأضاف “كلانا متحمسان جدا لحقيقة أنه يمكننا جلب ثمار السلام لشعوبنا وبلداننا، في وقت قصير جدا”.

وتابع ” ولذا فإنه وجّه لي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين، وأنا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور”.

وكانت إسرائيل والبحرين، قد وقعتا الشهر الماضي إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.-(الاناضول)