نتنياهو: طائرة إسرائيلية حلّقت للمرة الأولى فوق السودان

القدس المحتلة– صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان، مرحبا بنموذج لتحسن العلاقات مع دول معادية تاريخيا لإسرائيل.

وكانت الدول العربية تشترط تسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن نتنياهو يؤكد باستمرار أن الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني، أدى إلى تطابق في المصالح مع الدول العربية وعلى رأسها البلدان الخليجية.

وخلال لقاء لم يعلن عنه وتاريخي في شباط/فبراير في أوغندا، بحث نتانياهو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في “تطبيع” في العلاقات مع السودان.

وقال نتنياهو في اجتماع مع يهود أميركيين في القدس مساء الأحد إن “أول طائرة اسرائيلية مرت أمس فوق السودان. إنه تغيير كبير”، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن هذه الرحلة.

لكن صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية نقلت عن مسؤول في الحكومة طلب عدم كشف هويته قوله إنها “طائرة خاصة” وليست رحلة تابعة لشركة العال الاسرائيلية للطيران.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أن المؤشرات الواضحة عن انفراج في العلاقات مع السودان ودول مسلمة أخرى في المنطقة ليست سوى “رأس جبل الجليد” الدبلوماسي. وقال “ما ترونه ليس سوى حوالى عشرة بالمئة. ستأتي تغييرات كبيرة”.

وبعد لقائه مع نتنياهو، أكد البرهان أنه لم يعد رئيس الوزراء الاسرائيلي “بتطبيع العلاقات” بين بلديهما.

ويحاول السودان إقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب على أمل جذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها.-(أ ف ب)