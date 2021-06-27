نتنياهو لم يتركنا بحالنا

يديعوت آحرونوت

شمعون شيفر 27/6/2021

1. “نحن على الهواء في الانستوش، في الفيسبوك وكذا في التيك توك”، سمع يقول أحد الناطقين بلسان رئيس الوزراء السابق نتنياهو عندما تجول هذا في شاطئ البحر بات يام في يوم الأربعاء، وهو يرتدي بدلة انيقة بقميص رسمي وربطة عنق مناسبة. وبالفعل، كان هذا عرضا مقنعا، على الاقل لمن كانوا على الشاطئ، بالنسبة للكثيرين منهم، يبقى نتنياهو هو الوحيد الذي سيوقف النووي الإيراني، وما هي الا مسألة وقت حتى يعود قريبا الى كرسي رئاسة الوزراء. غير أن صورة نتنياهو وهو يجلس على كرسي بلاستيك على الشاطئ، ينزع على الشاطئ نعليه ويغطس قدميه الحافيتين في الماء، تستدعي موقفا من مسألة كيف يعتزل الزعماء، وماذا يحصل لهم من اللحظة التي ينقطعون فيها عن الهاتف الأحمر. دونالد ترامب، الصديق القريب لرئيس الوزراء السابق نقل مركز حياته الى مزرعته في فلوريدا وينشغل في الاستعدادات للعودة للتنافس على الرئاسة بعد أربع سنوات. وينستون تشرتشل الذي يرى نتنياهو نفسه كمواليه الإسرائيلي، اطيح به مرتين من رئاسة الوزراء، في 1945 و 1955 واعتزل مرتين بشكل محترم: كتب كتبا رائعة وأصبح رساما عرضت لوحاته في كل معرض نوعي. في آذار 1954 قبيل اعتزاله النهائي من رئاسة الوزراء كتب يقول: “اشعر كتلك الطائرة قبيل نهاية الطيران، في ساعة مسائية حين ينفد الوقود منها وهي تبحث عن مكان لهبوط آمن”.

وماذا يفعل تشرتشل خاصتنا؟ ينزل الى شاطئ البحر ويبحث عن الانتباه والحميمية. “دعوكم منه”، يطالب مؤيدوه. ونحن نرد لهم: سندعه بعد أن يدعنا.

2. قانون أقر في البرلمان البولندي يقيد إمكانية إعادة املاك سرقها النازيون من اليهود اشعل نارا كبرى بين بولندا وإسرائيل. وصف وزير الخارجية لبيد الخطوة البولندية بانها “ظلم رهيب وعار يمس بحقوق الناجين من الكارثة وانسالهم”. هذا الأسبوع ستمر الذكرى التاسعة لرئيس الوزراء الأسبق اسحق شامير الذي رفض في كل منصب رسمي شغله ان يزور بولندا ويصافح مندوب هذه الدولة. وروى يقول ان “البولنديين جمعوا اليهود في البلدة التي ولدت فيها، وبينهم كان ابواي، احرقوا الكنيس وكل من فيه”. شامير لم يغفر لهم.

كان طول شامير 152 سنتيمتر فقط، ولكنه سيذكر في صورة ضخمة في مجالات عديدة. ففي سيرته الذاتية “الخاتمة” كتب يقول: اذا كان التاريخ سيذكرني على الاطلاق، آمل ان يذكرني كرجل أحب بلاد إسرائيل ووقف بالمرصاد كل حياته لحمايتها بكل طريقة كانت في متناول يده”.

3.طلب من النيابة العامة ان تنقل آلاف البلاغات من صندوق بريد ايلان يشوع الشاهد المركزي في الملف 4000. في ضوء ذلك يبدو أنه معقول الافتراض انه في العقد المقبل لن نشهد قرارا يصدر عن المحكمة المركزية في القدس. ولكن هذه الفضيحة لا ينبغي أن تفاجئكم: آتوا لي بأحد اضطر في أي مرة لجهازنا القضائي ويقول انه استجاب لدعواه أو استرد دينه في وقت معقول.

بعد سنة من زواجي توجه الي نسيبي لتلقي المساعدة بعد أن قضت المحكمة في صالحه في النزاع مع شريك سلب أموال تقاعده. ألزمت المحكمة الشريك بإعادة المال الذي لم يصل إلى نسيبي أبدا. فدائرة الاجراءات لم تنفذ ما يفترض أن تفعله. ومنذئذ رأيت كم هو جهاز القضاء جسم معقد وبائس لن يمنحك محاكمة عادلة. ينبغي فقط الامل في ان يصلح وزير العدل جدعون ساعر ما يحتاج إلى الإصلاح.

4. في الأيام الأخيرة سمعت في الاذاعة مرات لا تحصى دعايات تعدنا بملء رؤوسنا بالشعر دون السفر إلى تركيا. ودعاية أخرى تكرر المرة تلو الاخرى الوعد، في كتاب جديد لاقامة “البيت الثالث”. هذه مجرد امثلة عن ظاهرة أوسع: يا له من غرور وتبجح يلف الخطاب العام عندنا والشعارات التي يقذف بها من كل نحو وصوب.

5. أكثر من 100 ألف شخص ساروا في نهاية الأسبوع في مسيرة الفخار في تل أبيب. طلبت أن اعرض عليهم ان يقرأوا كتاب الكاتب البريطاني أ. م فورستر “موريس” الذي يقدم جوابا على سؤال هل الصداقة بين رجلين يمكن أن تصمد مدى الحياة. هل “حلمت ذات مرة ان لك صديق، يا أليك؟ ولا شيء آخر اضافي. فقط صديقي. هو يحاول أن يساعدك، وانت له صديق.. احد ما يبقى معك كل حياتك، وانت معه”.