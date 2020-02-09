نتنياهو: مستعدون لـ “عملية ساحقة” ضد غزة

القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية “ساحقة” بقطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية.

وأضاف نتنياهو :”لن أسرد بالتفصيل أمام الإعلام كل إجراءاتنا وخططنا، لكننا مستعدون لعملية ساحقة”، بقطاع غزة.

وتابع “أقترح على الجهاد الإسلامي وحماس أيضا تنشيط ذاكرتهم”، دون توضيح.

إلا أن نتنياهو ذكّر في حسابه بموقع تويتر عقب انتهاء الاجتماع باغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.

كما كتب نتنياهو أن حكومته وافقت على صرف 35 مليون شيكل (نحو 10 ملايين دولار)، لتعزيز إجراءات الحماية في مدينة عسقلان (جنوب)، بما في ذلك تجديد عشرات الملاجئ العامة.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نقلته قناة “كان” الرسمية، “بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة النقب، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل”.-(الأناضول)