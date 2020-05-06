نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل الحكومة وأداء القسم الأربعاء المقبل

القدس المحتلة – صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا ليل الأربعاء على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس.

وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية. (أ ف ب)