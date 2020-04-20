نتنياهو وغانتس يفشلان مجددا بتشكيل حكومة إسرائيلية والتوجه نحو انتخابات رابعة

نادية سعد الدين

عمان- فشل اجتماع جديد عقد أمس بين زعيمي حزبي الليكود، بنيامين نتنياهو، و”أزرق أبيض”، بيني غانتس، في التوصل إلى نتيجة حيال تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما أدى إلى تعمق الأزمة القائمة في الكيان الإسرائيلي، والتي قد تنذر بالتوجه مجدداً إلى انتخابات رابعة في ظل تحسب أطراف المعادلة السياسية الإسرائيلية من بلوغها.

وتصدر الخلاف حول “صلاحيات السلطة القضائية الإسرائيلية واللجنة المكلفة بتعيين القضاة” الاجتماع الثنائي، مقابل اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة طوارئ وطنية يتناوبان رئاستها، بحيث تكون مهمتها الأساسية تنفيذ مخطط ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لذلك.

وبالرغم من تفجر المفاوضات التي دارت بين نتنياهو وغانتس لساعات طويلة؛ إلا أن المحاولات بين الحزبين لا تزال جارية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يُبعد شبح إمكانية التوجه إلى انتخابات رابعة لا يريدها أي منهما، وذلك على وقع التظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها ما يسمى حركة “الرايات السوداء” الإسرائيلية ضد سياسة نتنياهو المتهم بالفساد، رغم القيود الأمنية المفروضة عليها.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، المقربة من حكومة الاحتلال، عبر موقعها الإلكتروني، أن “الاجتماع الذي عقد بين نتنياهو وغانتس فشل وانتهى بدون نتيجة، بسبب الخلاف على التعيينات في اللجنة القضائية التي ستشرف على تعيين القضاة في المحكمة العليا”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن “غانتس غادر الاجتماع متوجها إلى “الكنيست” الإسرائيلي لتقديم مشاريع قوانين تمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في المستقبل بسبب قضايا الفساد المتهم بها”، بحيث قد تكون خطوة للضغط تجاه التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت بأن “الخلاف الأساسي الآن يتمحور حول ضمان تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، في حال قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، بعد سنة ونصف السنة، بسبب لائحة الاتهام ضده”.

وأضافت أن “انعدام الثقة الواضح بين الجانبين يؤخر توقيع الاتفاق”، موضحة أن “حزب “أزرق أبيض” يخشى من عدم التناوب، بينما يخشى الليكود من تدخل المحكمة العليا في التشريع الذي سيسمح لنتنياهو بتولي رئاسة الوزراء رغم وضعه القانوني”.

كما “يخشى “أزرق أبيض” (كاحول لافان) من أن تقرر المحكمة العليا قراراً، في نهاية ولاية نتنياهو كرئيس حكومة، يمنعه من تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، بحيث يقود ذلك إلى حل الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، وعدم تولي غانتس رئاستها”.

في هذه الأثناء؛ ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن “جهات في حزب الليكود لا تزال تأمل بتشكيل حكومة يمينية ضيقة، تستند إلى 61 عضو كنيست، وبواسطة انشقاق عضوي كنيست من المعسكر المضاد”.

لكن هناك صعوبة في تشكيل حكومة كهذه، فيما لا ينتمي رئيس الكنيست، أي غانتس، للائتلاف الحكومي، في ظل خشية غانتس من محاولة نتنياهو لاستمالة نواب من المعارضة الإسرائيلية إلى كتلة اليمين التي يتزعمها لرفع عدد أصوات مؤيديه إلى 61 صوتاً، من أصل 120 عضواً في الكنيست، بما يجعله في غنى عنه.

يشار إلى أن الليكود يطالب بتغيير القانون الخاص باختيار القضاة في المحكمة العليا، بحيث تكون ضرورة الحصول على موافقة أغلبية ثمانية من أصل تسعة أعضاء في اللجنة المختصة لتعيين القضاة بدلا من الطريقة المعمول بها حالياً، وهي أغلبية سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة التعيين.

وبذلك يسعى الليكود إلى ضمان عدم تعيين قاض في المحكمة العليا بدون موافقته، إذ سيحصل على مقعدين في لجنة التعيينات من أصل تسعة، لضمان عدم اتخاذ المحكمة أي إجراءات ضد نتنياهو، فيما تبدأ الشهر المقبل في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، محاكمته بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد. وكان غانتس قد أخفق الأربعاء الماضي بتشكيل حكومة، ما جعل الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، يعلن إحالة التكليف بتشكيل الحكومة إلى الكنيست.

وطلب ريفلين من الكنيست أن يجد من بين أعضائه من يتمكن في غضون 21 يوما من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا بالكنيست. وفي حال لم ينجح الكنيست، فإن الخطوة التالية هي العودة إلى الانتخابات مجدداً.