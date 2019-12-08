نتنياهو يأمر وزراء ونواب الليكود بعدم السفر تمهيدا لحل الكنيست

القدس المحتلة- قبل ثلاثة أيام على انتهاء المهلة المهددة لتشكيل الحكومة من قبل احد أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً، أمر رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، كافة وزراء ونواب الليكود بإلغاء رحلاتهم إلى خارج اسرائيل، تمهيداً لحل الكنيست.

وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية، دعا نتنياهو رئيس تحالف “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، مرة أخرى الى تشكيل حكومة موحدة بينهما، معربا عن أمله في أن “يتغلب العقل السليم وأن تتحقق الوحدة المنشودة أخيراً”على حد قوله.

وأكد نتنياهو أن تحالف “أزرق- أبيض” رفض التنازل، مضيفاً: “لم يفت الأوان بعد، ما زال هناك وقت للقيام بذلك. ينبغي أن يحدث أحد أمرين: إما أن يتغلب بيني غانتس على الفيتو الذي يفرضه عليه شريكه يائير لابيد، وإما أن يتغلب ليبرمان على نفسه”.

وعرض نتنياهو مرة أخرى على غانتس اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة لتوفير الوقت والمال وتجنب الانتخابات العامة، لكنه قال إنه إذا اجريت في إسرائيل انتخابات جديدة، فسوف نكسبها أيضاً. (بترا)