نتنياهو يبدأ اليوم مفاوضات تشكيل الحكومة

من المتوقع أن يُسلّم رئيس الكيان الإسرائيلي “يتسحاك هرتسوغ”، يوم الأحد، كتاب تكليف تشكيل الحكومة لرئيس وزراء الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو، بعد حصول “معسكر اليمين” على أغلبية في انتخابات الكنيست الأخيرة.

وذكرت القناة “12” العبرية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن نتنياهو سيسعى للانتهاء من تشكيل الحكومة هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نتنياهو يخطط للإعلان عن نجاحه في تشكيل حكومة يمينية يوم الأربعاء، أي بعد يوم واحد من أداء أعضاء الكنيست الجدد اليمين القانونية.

في حين تدور خلافات كبيرة حول توزيع الحقائب الوزارية المهمة كالمالية والأمن والأمن الداخلي وشؤون القدس.

وأعلن زعيم حزب “شاس” آريه درعي نيته العودة لوزارة الداخلية، فيما الصراع حاليًا على حقيبة المالية، لكن التقديرات تشير إلى منحها لزعيم حزب “الصهيونية الدينية” “بتسليئيل سموتريتش”.

وبينت القناة أن فرص حصول “سموتريتش” على حقيبة وزارة الجيش تراجعت، ويتوقع منحها لأحد قادة “الليكود”، في وقت ينحصر الاختيار بين رئيس “الشاباك” الأسبق “آفي ديختر”، وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق بجيش الاحتلال “يوآف جالانت”.

ويعتزم نتنياهو الانتهاء من المفاوضات حول توزيع الحقائب مع حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” أولًا، وبعدها الذهاب لتحالف “الصهيونية الدينية” الذي يضم أيضًا حزب “القوة اليهودية” بزعامة “إيتمار بن غفير”؛ سعيًا لتقليص الخيارات أمام هذا الحزب الذي يخشى نتنياهو من حدوث تصادم معه حول بعض الوزارات.

وحقق معسكر اليمين الإسرائيلي نتائج مريحة في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، محرزا 64 مقعدًا من أصل 120 عدد مقاعد الكنيست.