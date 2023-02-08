“نتنياهو” يتوارى خلف “التأهب الأمني” بالضفة “لتأبيد” احتلالها

نادية سعد الدين

عمان – توارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية خلف قرار رفع حالة التأهب الأمني والاستنفار في الضفة الغربية، أمس، بحجة إحباط عمليات فلسطينية مُتوقعة، وذلك لمُدارة هدف إحكام القبضة الأمنية والعسكرية عليها و”تأبيد” احتلالها، تزامنا مع المضي بسياسة التهويد والاستيطان في القدس المحتلة، بما يُنذر بمزيد من الصدامات الدموية مع الفلسطينيين.

وزعمت حكومة الاحتلال أن قرارها يأتي للاستعداد لاحتمال تصعيد الأوضاع خلال الفترة الممتدة حتى حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر نشر المزيد من جنود الاحتلال وتعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في أنحاء الضفة الغربية.

غير أن رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، كشف عن الهدف الحقيقي من وراء تلك الإجراءات بتعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبخاصة القدس المحتلة، في المرحلة الحالية، “وفي أي سيناريو مستقبلي”، بحسب تعبيره، مما يعني “تأبيد احتلالها”، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقصد “نتنياهو” بذلك تصعيد مواجهة مجموعات المقاومة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، بخاصة في المناطق الشمالية منها، وقمع الغضب الفلسطيني العارم ضد عدوان الاحتلال، بوصفه تحدياً رئيسياً أوجد حالة من التخبط والإرباك في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ورغم تحذيرات أوساط أمنية إسرائيلية من تبعات موجة التصعيد التي تنفذها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أن الأخيرة يبدو أنها تسعى لتغطية مأزقها الداخلي وتوجيه دفة التظاهرات الإسرائيلية المطالبة بتنحيها نحو بث المخاوف من الغضب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد انعكس ذلك ميدانيا باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة التي أسفرت عن إصابة اثنين من الفلسطينيين، إحداها خطيرة، وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة “قبر يوسف” بحجة القيام بأعمال صيانة بداخله، ولكنها هدفت في الأساس إلى تأمين اقتحام المستوطنين المتطرفين، كما نشرت عناصرها الكثيفة في المكان، وسط تصدي الشبان الفلسطينيين لعدوانها، مما أدى لاندلاع الاشتباكات العنيفة في محيط القبر وعند مدخل المخيم، والتي أسفرت عن وقوع إصابتين بين صفوف الفلسطينيين.

جاء ذلك على وقع قرار حكومة الاحتلال بعدم تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بضغط من الأحزاب الصهيونية المتشددة في إطار الائتلاف اليميني الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني، وذلك بعد أسبوع من ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لوقف البناء خلال زيارته الأخيرة إلى فلسطين المحتلة.

ومن شأن قرار الاحتلال بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، أن يقضي على آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم المنشودة ضمن المساحة المخصصة لها وفق عام 1967، بما يقوض “حل الدولتين” الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي.

وفي الأثناء؛ تستعد الحركة الأسيرة الفلسطينية لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين، في ظل ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى 914 معتقلاً فلسطينياً منذ بداية العام الحالي، بعدما كان يبلغ عددهم 483 أسيراً في نفس الفترة من العام الماضي، وفق لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ذلك يعد مؤشراً خطيراً يدفعهم كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح الملف ومحاولة لإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت اللجنة أن الأسرى سيستخدمون كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية.

وشددت على أن “سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة الشعب الفلسطيني وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه”.

ودعت اللجنة كافة الفلسطينيين للوقوف إلى جانب الأسرى عموماً، والإداريين خصوصاً، في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة هجمة الاحتلال وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.

من جانبها؛ دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “الاقتحامات الدموية المتواصلة بما ينتج عنها من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اقتحام مدينة نابلس بحجة حماية المستوطنين”.

ورأت “الخارجية الفلسطينية” أن استباحة جيش الاحتلال لعموم المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، ترجمة عملية لبرنامج حكومة “نتنياهو” اليمينية المتطرفة ولمواقفه المعلنة حول الاحتلال الأبدي لأرض دولة فلسطين، وإنكار حق الفلسطينيين في سيادتهم على أرضهم، وتكريس التعامل الأمني والعسكري مع قضية وحقوق الشعب الفلسطيني كبديل للحلول السياسية للصراع.

كما حذرت الوزارة من دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف، “ايتمار بن غفير”، بمضاعفة تصاريح حمل السلاح للمستوطنين بخمس أضعاف، وتوسيع المستوطنات و”شرعنة” البؤر العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أنه “بالرغم من بطش الاحتلال وجرائمه فإن نظرية “نتنياهو” الأمنية تتبدد على أرض الواقع، وأن سيناريو الحق والعدالة والقانون سيتغلب على سيناريو نتنياهو الاستعماري العنصري الأمني”، وفق تعبيرها.

وطالبت “الخارجية الفلسطينية” “بتدخل دولي وأميركي متواصل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع، ويقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.”