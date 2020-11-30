نتنياهو يرفض دعوات أحزاب المعارضة بحل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة

عمان – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لحزب الليكود، الاثنين، اقتراح حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة، والمقدم من قبل أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

ووفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، قال نتنياهو: إن “الليكود سيصوت ضد الانتخابات من أجل وحدة الحكومة، لجلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الإسرائيليين، وتقديم المزيد من المساعدات المالية للشركات وأصحاب الأعمال الحرة والإسرائيليين”.

وأضاف نتنياهو “هذه مهماتنا وعلينا القيام بها معا، فالإسرائيليون يحتاجون إلى حكومة لا تعمل من أجل الانتخابات والسياسة، بل من أجلهم جميعا دون استثناء من أجل الوحدة”.

بدوره، رد حزب “أزرق ابيض” برئاسة وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، بالقول:”لقد انتهى الجمهور من شراء أكاذيب نتنياهو، وإذا لم تكن هناك محاكمة، ستكون هناك ميزانية”.

في غضون ذلك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب “هناك مستقبل”، عضو الكنيست يائير لبيد، خلال اجتماع للحزب، حزب “أزرق ابيض” إلى دعم اقتراح حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة، قائلا: “إذا فعل أزرق أبيض الشيء الصحيح، فستعود الحكومة إلى ديارها وستشرع إسرائيل في مسار جديد”.

يذكر أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، تسعى جاهدة للعمل على حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة جديدة، في ظل الخلافات بين قطبي الحكومة الإسرائيلية الموحدة نتنياهو وغانتس حول إقرار الميزانية وتشكيل لجنة تحقيق خاصة بقضية شراء غواصات ألمانية قام نتنياهو بشرائها بمفرده دون التوجه للجيش الإسرائيلي، حيث تحوم حوله شبهات فساد بشأنها.–(بترا)

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