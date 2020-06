نتنياهو يرى في الضم فرصة تاريخية، لكنه ربما لا يرى المخاطر

دينيس روس* – (الواشنطن بوست) 5/6/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

على نحوٍ يشبه كثيراً ما حدث مع بن غوريون في العام 1948، يرى نتنياهو فرصةً تاريخية. ولكن، على النقيض من بن غوريون، الذي كان يعرف أنّ الثمن سيكون باهظاً، يرى نتنياهو في خطوته القليل من المخاطر. وهو يعتقد بأنّ إدارة ترامب ستسمح له بتوسيع حدود إسرائيل إلى الشرق، والاحتفاظ بالمناطق التي يعتبرها حاسمة للأمن الإسرائيلي، وبخلق نقطة انطلاق جديدة لأي مفاوضات قد تجري في المستقبل مع الفلسطينيين.

في وقت متأخر من إحدى الليالي، بينما كنت جالساً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف عملية التفاوض على ما سيصبح لاحقاً “بروتوكول الخليل”، قال لي: “سوف أفعل ما فعله بن غوريون”. وكنتُ أعلم أنه من أتباع الحركة التصحيحية الصهيونية -التي كانت بمثابة العدوّ اللدود لدافيد بن غوريون، ولذلك قلتُ: “أنتَ تقصد مناحيم بيغن”. فرد على الفور: “كلا، ليس بيغن، بن غوريون -إنه هو الذي فعل الشيء الكبير”.

وبينما أناضل لكي أفهم السبب في أن نتنياهو يبدو عازماً بقوة على المضي قدماً في عملية ضمّ أراضي الضفة الغربية المخصصة لإسرائيل في خطة ترامب، بدأتُ أفكّر مجدداً في ذلك الحوار. يمتاز نتنياهو بأنه سياسي إسرائيلي لا يقيّده أو يوقفه شيء، ومع ذلك، كان طوال فترة تولّيه منصب رئاسة الحكومة متجنباً للمخاطر عندما يتعلّق الأمر بالأمن القومي.

ولكن، بينما يعلن العاهل الأردني أنّ الضم سيثير “صداماً كبيراً”، ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إن جميع الاتفاقات مع إسرائيل ستنتهي، ويهدد وزير خارجية الاتحاد الأوروربي، جوزيب بوريل، بعواقب في حال مضت إسرائيل قدماً في تنفيذ خططها، ويُعبّر جو بايدن، الذي قد يصبح رئيس الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) المقبل عن معارضته للخطوة، فإن نتنياهو يبدو مصمماً على تنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من الأول من تموز (يوليو).

كان بن غوريون -ضد المعارضة الأميركية المتوقعة والغزو المؤكد من قبل الدول العربية- قد أعلن إسرائيل دولة. وكان يعلم أنّ الثمن سيكون باهظاً، لكنه اعتقد أنه إذا لم يعلن عن قيام الدولة بينما ينتهي الوجود والانتداب البريطانييْن، فإن الذريعة أو التبرير لفعل ذلك ربما لن تُتاح مرة أخرى أبداً. نعم، لقد دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً، حيث فقدت نحو 6.000 قتيل، الذين كانوا يشكلون نحو 1 في المائة من سكّانها، في حربها من أجل الاستقلال. لكن تكلفة عدم فعل شيء بالنسبة لبن غوريون، الذي كان مصمماً على إنهاء ألفيّ عام من التشرد اليهودي، كانت أكبر.

الآن، يرى نتنياهو أن لحظة بن غوريون الفريدة الخاصة به هو قد أزِفت. وهو يعتقد بأنّ إدارة ترامب ستسمح له بتوسيع حدود إسرائيل إلى الشرق، والاحتفاظ بالمناطق التي يعتبرها حاسمة للأمن الإسرائيلي، وبخلق نقطة انطلاق جديدة لأي مفاوضات قد تجري في المستقبل مع الفلسطينيين. لن تعود نقطة الانطلاق هي الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وإنما خطة ترامب: ما يصل إلى 70 في المائة من الضفة الغربية بدلاً من 100 في المائة.

في نظر نتنياهو، تعد تهديدات عبّاس بإنهاء كل أشكال التعاون وانقلاب “السلطة الفلسطينية” على إسرائيل ليست جديدة ويتردد صداها أجوف فحسب -بعد كل شيء، يوفّر التعاون الأمني مع إسرائيل الحماية لعبّاس ولقيادة “السلطة الفلسطينية” من حركة حماس وغيرها، ولن يترك عبّاس وشركاه “السلطة الفلسطينية” تنهار لأنّ ذلك يعني أنهم سيخسرون كل ما لديهم.

من الناحية الأخرى، يعتمد الأردن على المساعدات الماليّة الأميركية أكثر من أي وقتٍ مضى، ولا يمكنه أن يتحمّل كلفة تعريضها للخطر؛ ويهتم قادة عرب آخرون بالحفاظ على المساعدة الهادئة من إسرائيل ضدّ إيران والأخوان المسلمين أكثر من اهتمامهم بالفلسطينيين؛ ويتصرّف الاتحاد الأوروبي على أساس الإجماع، مع ضمان شبه مؤكد بأن هنغاريا سوف تقطع الطريق على أي عقوبات.

لكنني أعتقد بأن نتنياهو مخطئ بشأن كلٍّ من المكاسب والمخاطر على حد سواء.

أوّلاً، إذا فاز بايدن وألغى الاعتراف بعملية الضم، وتنصّل من خطة ترامب، فلن تكون هناك أي نقطة انطلاق جديدة، خاصة في ظل عدم قبول أحد، على المستوى الدولي، بالخطوة الإسرائيلية. ثانياً، يتجاهل نتنياهو حقيقة أنّ ردود الفعل المحدودة على قرارات ترامب بشأن القدس ومرتفعات الجولان وخطة السلام التي أطلقها كانت جميعها تتعلق بخطوات أميركية، وليس إسرائيلية. أمّا الآن، فسوف تكون إسرائيل هي التي تتصرف وتفرض النتائج. سوف يشعر الفلسطينيون بأنهم مضطرون إلى إظهار أنهم لا يرضخون؛ ويبرر أفراد جهاز الأمن الفلسطيني دورهم على أنه ضروري لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية، وليس ضمان قيام إسرائيل بضمّ ما يعتبره الفلسطينيون أراضيهم. ولا يمكن أخذ تصرفاتهم، وحتى بقاء “السلطة الفلسطينية” التي تعاني مسبقاً على الصعيد الاقتصادي، بحكم المسلمات. ويمكن أن تنشأ الفوضى والعنف.

ثالثاً، ربما تكون خيارات الأردن محدودة، إلا أنّ ضمّ غور الأردن سوف يجبره على الرد، وربما يقوم بتعليق معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل.

رابعاً، قد لا يتحقق الإجماع في الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن فرض عقوبات، لكنه ضروري لتوسيع نطاق البرامج القائمة في إسرائيل. فهل سيستمر “برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار”، الذي يستثمر بكثافة في قطاع البحث والتطوير الإسرائيلي؟ لا تراهن على ذلك.

وثمة مخاطر أخرى من بينها احتمال قيام إدارة أميركية جديدة بعدم الدفاع عن عملية الضم الإسرائيلية في “مجلس الأمن الدولي، واستغلال المحكمة الجنائية الدولية عملية الضم كذريعة أكثر شرعية للتصرف ضدّ إسرائيل.

بطبيعة الحال، قد يقرّر نتنياهو أن يقصر نطاق عملية الضم فقط على مناطق الكتل الاستيطانية التي يُرجَّح أن تكون جزءاً من إسرائيل في أي عملية تسوية سلمية واقعية، ويستطيع إعلانه أنه يقوم بذلك لإعطاء الفلسطينيين فرصةً للتفاوض قبل اتّخاذ أي خطوات إضافية. ويمكن أن ينزع ذلك حدّة ردة الفعل من الجميع باستثناء الفلسطينيين. بالنسبة لهم، سيكون قد تم بذلك عبور عتبة جديدة.

في نهاية المطاف، ربما يكون نتنياهو محقاً وربما أكون أنا مخطئاً بشأن حساباته. لكنّ هناك فرقاً مهماً. إذا كنتُ أنا الطرف المخطئ، فسوف تستمر إسرائيل في السيطرة على الأرض ولن تخسر شيئاً. أمّا إذا كان نتنياهو هو المخطئ، فإن إسرائيل مرشحة لأن تخسر الكثير.

*المساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما، وهو مستشار وزميل “ويليام ديفيدسون” المتميز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وهو مؤلف مشارك لكتاب “كن قوياً وشجاعاً: كيف شكل أهم قادة إسرائيل مصيرها”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Netanyahu sees a historic moment in annexation. But he might not be seeing the risks.