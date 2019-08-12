نتنياهو يسعى للحصول على تأييد ترامب لضم مستوطنات الضفة

القدس المحتلة- قال موقع إخباري إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر المقبل، لضم المستوطنات في الضفة الغربية.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المستقل، اليوم الاثنين، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو سيستغل تصريحات سابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات للحصول على هذا الدعم.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” “في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح”.

وأيّد غرينبلات لاحقا هذا التصريح ولم يعارضه.

وقال مصدر في مكتب نتنياهو لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، إنه “قبل الانتخابات سيحدث شيء ما، سيكرر ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة، سيكون الأمر دراماتيكيا”.

ولم يسبق للإدارات الأمريكية أن أيدت ضم مستوطنات.

وتجري الإنتخابات الإسرائيلية في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن قد أصدر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ”وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. (الأناضول)