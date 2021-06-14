نتنياهو يسلم السلطة لبينيت ويتعهد بإسقاط الحكومة الجديدة

عمان – اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت في ديوان رئيس الوزراء، لتسليمه السلطة، في اجتماع امتد لـ30 دقيقة فقط، في جلسة غابت عنها المراسيم الاحتفالية، وذلك تزامنا مع استلام الوزراء الجدد مناصبهم في الوزارات الحكومية المختلفة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اجتمع نتنياهو بعد ذلك مع قادة أحزاب المعارضة الجديدة التي بات يترأسها، وهي أحزاب “شاس”، و”يهدوت هتوراة” و”الصهيونية الدينية”.

وتعهد نتنياهو يإسقاط الحكومة الجديدة سريعا، وقال: “الأمر الوحيد الذي يجمع بينهم هو الكراهية، والغطرسة والفوضى، ومن ثم لن تستطيع التماسك، لديهم جميع التناقضات، ومع مثل هذه الكراهية لا يمكن أن تستمر مثل هذه الحكومة كثيرا”.

وشن نتنياهو هجوما على رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، وقال: إنه نقل 6 مقاعد بالكنيست من اليمين إلى اليسار، وشكل حكومة مؤقتة قائمة على الغش، ومليئة بالتناقضات، ولن تبقى كثيرا، سوف نقف أمامهم في المعارضة القوية الموحدة ونسقط هذه الحكومة في أول فرصة”.

وأشار إلى أن المعارضة ستحدد قواعد العمل فيما بينها على أن تكون هذه القواعد ملزمة للكتلة بأسرها، من أجل انقاذ إسرائيل وشعبها.

وكان أعضاء الحكومة الجديدة وعددهم 26 وزيرًا بالإضافة إلى بينيت، قد وصلوا إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي من المقرر أن يتنحى في شهر تموز المقبل لالتقاط الصور التقليدية معه.–(بترا)