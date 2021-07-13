نتنياهو يشن هجوما على بينيت بسبب اتفاق المياه مع الأردن

القدس المحتلة- هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت بسبب اتفاق المياه مع الأردن.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن بينيت “ضعيف ويمكن ابتزازه”.

كما اعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة ستفيد بشكل غير مباشر إيران وبرنامجها النووي بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف أن بينيت يفهم أنه عندما يعطي المياه للأردن فإنه يعطي النفط لإيران، ويقدم دفعة لاقتصادها لتطوير برنامجها النووي على حد وصفه.

وقال نتنياهو إنه “لا عجب أن تتجه عمان إلى طهران”، وأن تقوم بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، دون توضيح.

ومهاجما الحكومة الإسرائيلية، وصف نتنياهو حكومة بينيت بأنها “أول حكومة فلسطينية إسرائيلية في تاريخ إسرائيل”، وذلك بسبب ضم حزب “راعم”، برئاسة منصور عباس، للحكومة.-(القدس العربي)