نتنياهو يصادق على مشروع قانون ضم الأغوار الشمالية

رام الله- صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس على تقديم مشروع قانون للكنسيت من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار الشمالية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ايسرائيل هيوم” في عددها الصادر اليوم الاربعاء.

ويأتي قرار نتنياهو بعد اعلان وزارة الخارجية الأميركية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووصف نتنياهو خلال زيارته التجمع الاستيطاني غوش عتصيون القرار الأميركي بـ “التاريخي”. وكانت عضو الكنيست عن حزب الليكود شارين هاسكل، اقترحت مشروع قانون ضم الاغوار قبل أسابيع، لكنها قررت الإسراع به في ضوء التغيير في السياسة الخارجية الأميركية، وقالت “مشروع القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء الاسرائيلي الكامل”. ودعت هاسكل أحزاب: “أزرق- أبيض”، و “إسرائيل بيتنا”، و “العمل- غيشر”، إلى الانضمام إلى جهود حزب الليكود لضم غور الأردن، واستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، مشيرة الى أنه “لا يوجد سبب لعدم تمرير مشروع هذا القانون المهم في الجلسة المكتملة”.

وقدمت هاسكل طلبًا لإعفاء مشروع قانونها بضم غور الأردن من فترة الانتظار الإلزامية التي مدتها ستة أسابيع، وعرضه للتصويت في الجلسة المكتملة في الكنيست الأسبوع المقبل. وكان نتنياهو أعلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية في أيلول الماضي، أنه “في حال إعادة انتخابه، سيضم غور الأردن”، وصوتت حكومته على تحويل المستوطنة العشوائية “ميفوت يريحو” في الاغوار إلى مستوطنة رسمية. (بترا)