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نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد

منذ 16 دقيقة

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القدس المحتلة- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/مارس لمدة 45 يوما.

وادعى نتنياهو في طلبه أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد اسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه.

لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة خاصة وأنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الاولى التي يحاكم فيها رئيسا للحكومة وهو على راس منصبه.

وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء “لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق”.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتانياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتانياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة. (أ ف ب)

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