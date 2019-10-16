نتنياهو يعجز عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القدس المحتلة- ما زالت أحزاب الليكود وأزرق- أبيض وإسرائيل بيتنا، تتشبث بمواقفها رافضة تقليص الفجوات فيما بينهم بشأن تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من هذه الأحزاب الثلاثة مستثنية الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، إن أزمة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعيدة كل البعد عن الحل، في ظل عجز رئيس الحكومة المؤقت بنيامين نتنياهو عن تشكيلها، بعد مرور 20 يوماً على تكليفه بتشكيلها وبقاء أسبوع واحد فقط أمامه لانتهاء المهلة المخصصة لذلك.

وأضافت الصحيفة: ان نتنياهو قد تعهد أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في أعقاب تكليفه بتشكيل الحكومة، قبل نحو ثلاثة أسابيع بإعادة هذا التفويض لريفلين بأسرع وقت في حال عدم تمكنه من تشكيل حكومة، ليتم تكليف رئيس تحالف “أزرق- أبيض” بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة.

ويسعى غانتس، بحسب الصحيفة، خلال الايام المقبلة وخصوصاً عند استلام التفويض لتشكيل الحكومة، التوجه لعشرة أعضاء كنيست في حزب “الليكود” من الذين يحتلون مراتب متأخرة في قائمة الحزب، لإقناعهم بأن نتنياهو قرر بالفعل الذهاب لجولة انتخابات ثالثة، وهو ما سيدفعون ثمنه بسبب وجودهم في المقاعد الأخيرة، وستكون تلك بمثابة محاولة لتدمير “الليكود” من الداخل، بمساعدة من أعضاء الكنيست هؤلاء ممن سيفقدون مكانهم في الكنيست المقبل.

يذكر أن مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنتهي في 24 من الشهر الجاري، دون مهلة إضافية.- (بترا)