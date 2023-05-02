نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة الجيش الإسرائيلي للرد على صواريخ غزة

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الحرب يؤاف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، وآخرين.

وذكرت القناة /14/ العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بأن تقييم الوضع الأمني بدأ في قاعدة “چليلوت” بقيادة نتنياهو.

وأشارت إلى “إسرائيل” تستعد للرد على إطلاق الصواريخ من غزة في الساعات المقبلة، وتأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث رد فعل على هجوم الجيش، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

فيما نقلت القناة /13/ العبرية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال أمير برعام، تأكيده بأن “الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان الاحتلال . وكالات