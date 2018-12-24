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نتنياهو يعلن حل الكنيست ويدعو لانتخابات مبكرة

منذ 2 ساعتين
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

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دبي- أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، حل الكنيست الإسرائيلي والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر: “بعد اجتماع بين أعضاء الائتلاف الحكومي، قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في أبريل”.

وعقب الإعلان عن الانتخابات المبكرة، قال نتنياهو إنه “إنه يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته هو النواة للتحالف المقبل”.

ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

وجاء قرار حل البرلمان الإسرائيلي عقب فشل التوصل إلى صيغة لإقرار قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية.

ويترأس نتنياهو ائتلافا حكوميا بأغلبية بسيطة حيث يستحوذ على 61 مقعدا فقط من الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل في نوفمبر 2016.

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