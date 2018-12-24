وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر: “بعد اجتماع بين أعضاء الائتلاف الحكومي، قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في أبريل”.

وعقب الإعلان عن الانتخابات المبكرة، قال نتنياهو إنه “إنه يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته هو النواة للتحالف المقبل”.

ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

وجاء قرار حل البرلمان الإسرائيلي عقب فشل التوصل إلى صيغة لإقرار قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية.

ويترأس نتنياهو ائتلافا حكوميا بأغلبية بسيطة حيث يستحوذ على 61 مقعدا فقط من الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل في نوفمبر 2016.