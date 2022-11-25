نتنياهو يوقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب يميني متطرف حول حقيبة الأمن

قالت صحيفة “يديعوت آحرونوت” العبرية، إن حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقا مع حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، بزعامة النائب المتطرف ايتمار بن غفير، سيحصل بموجبه على حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة بحكومة نتنياهو.

وأضافت الصحيفة ، أن يتسحاق فيسرلاوف، رقم 2 في قائمة “عوتسما يهوديت” سيكون وزيرًا للنقب والجليل (وسيكون أيضًا مسؤولًا عن الأحياء)، في حين أن عميحاي إلياهو سيكون وزيرًا للتراث.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حزب “عوتسما يهوديت” على مناصب إضافية، حيث سيحصل ألوج كوهين على منصب نائب وزير الاقتصاد، وتسفيكا فوجل سيكون رئيسا للجنة الأمن الداخلي بالكنيست، وليمور سون هار ميلخ، سيكون رئيسًا للجنة حقوق ملكية الغاز بالتناوب.

وجاء في الإعلان المشترك لليكود و”عوتسما يهوديت” بأن الفصيلين توصلا الليلة (الجمعة) إلى اتفاق بشأن المناصب في الحكومة المقبلة.

ويقرّب الملحق من توقيع على اتفاقية كاملة والتي ستتضمن الملفات الأساسية مثل الميزانية.