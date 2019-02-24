“نتورك إنترناشيونال” و”المناصير” تطلقان حملة مشتركة



عمان– أعلنت “نتورك إنترناشيونال”؛ إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن انطلاق حملة مشتركة مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات على مدار تسعين يوماً من أجل المزيد من التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، عن طريق ترسيخ ثقافة استخدام البطاقات الإلكترونية وتحفيز المستهلكين على استخدامها في مختلف المنافذ التجارية والبيعية والخدمية للحصول على ما يلبي احتياجاتهم من خدمات ومنتجات بما فيها المحروقات.

وتقوم الحملة التي بدأت فعالياتها منتصف شباط (فبراير) الحالي، على مكافأة رواد أي من فروع محطات المناصير للزيوت والمحروقات المنتشرة في المملكة ممن يسددون قيمة تعبئة مركباتهم بأنواع الوقود وأصنافها المختلفة أو شراء أي منها داخل محطات المناصير خلال فترة الحملة المستمرة حتى منتصف أيار (مايو) المقبل، أربع جوائز نقدية يومية تقدم عشوائياً لأربعة فائزين، قدر كل منها 25 ديناراً لكل فائز.

وفي تعليق له على هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة “نتورك إنترناشيونال” في الأردن، أمجد الصادق: “نحرص في نتورك إنترناشيونال على الاستمرار في تحفيز قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة من خلال جهودنا المتنوعة والمبادرات المختلفة التي ننفذها منفردين أو بالشراكة والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع. فخورون بتعاوننا مع مؤسسة عريقة مثل المناصير، والتي تشترك معنا برؤيتنا الأساسية الرامية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لأبناء المجتمع وبما يليق بهم”.

واختتم الصادق بالقول: “يؤكد هذا التعاون دورنا المحوري الذي نؤديه في توفير خدمات مدفوعات آمنة وموثوقة، من شأنها توفير قيم مضافة للمستهلكين خاصة من حيث توفير الوقت والجهد وتعزيز مستويات الراحة مع إتاحة المجال لإدارة النفقات وضبطها، كما من شأنها من جهة أخرى مساندة الشركاء في تطوير أعمالهم وبالتالي خدماتهم المقدمة لزبائنهم”.

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات، المهندس ياسر المناصير “إن هذه الحملة تأتي تجسيداً لثقة المناصير للزيوت والمحروقات بالمستوى المتقدم لخدمات قطاع الدفع الإلكتروني والتي تقدمها شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، التي تعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني”.

وأضاف “في وقت قياسي أثبتت أهمية دورها في السوق الأردني وقدرتها على كسب ثقة الجميع، من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها وتوفير الجهد والوقت والتعامل النقدي وتحفيزاً للمستهلكين على الدفع الإلكتروني مع تقديم جوائز نقدية يومية على مدار 90 يوماً”.